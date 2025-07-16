Дмитрий Нименко продолжит карьеру в Италии

Бывший форвард сборной Украины по хоккею Дмитрий Нименко продолжит карьеру в итальянской команде «Аоста», выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата Италии (IHL). Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний украинский нападающий переподписал контракт и начнёт уже третий сезон подряд на Апеннинах. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В минувшем сезоне Нименко, который носит капитанскую повязку в «Аосте», провёл лучший год в своей карьере. За 47 матчей, включая плей-офф, он набрал рекордные для себя 75 очков (19 заброшенных шайб и 56 результативных передач). Под его руководством команда дошла до финала плей-офф, что стало одним из лучших достижений клуба в последние годы.

До перехода в «Аосту» Дмитрий играл за другой итальянский клуб — «Фельтре». В украинском хоккее его знают как семикратного чемпиона Украины в составе «Сокола», «Компаньйона» и донецкого «Донбасса». Кроме того, Нименко дважды становился чемпионом Румынии с «Дунерею» из Галаца и представлял сборную Украины на десяти чемпионатах мира.

«Для меня важно продолжать приносить пользу команде и показывать достойный хоккей, независимо от возраста», — отметил Нименко в одном из недавних интервью.

Таким образом, опытный украинский легионер остаётся важной фигурой в составе «Аосты», где он не только лидер на льду, но и пример для молодых игроков.

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