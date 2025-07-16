Фредерик Вассёр: Хорошо, когда гонщики признают ошибки

После квалификации в Сильверстоуне, в которой Шарль Леклер показал шестое время, монегаск заявил, что из-за собственных ошибок не смог добиться более высокого результата. Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр доволен тем, что гонщик признаёт свои ошибки, но считает, что Шарль иногда бывает слишком строг к себе.

Фредерик Вассёр: «Наверное уже более десяти лет одним из качеств Шарля является его способность винить себя. Но один из его недостатков в том, что он слишком сильно винит себя!

Как руководитель команды я ценю, когда гонщики говорят: «Ок, моя ошибка». Хорошо, когда они признают ошибки, поскольку благодаря этому команда не идёт по ошибочному пути. В конце концов, все мы люди.

Шарль смог добиться более высокого гоночного темпа за счёт других настроек, но из-за этого машиной стало сложнее управлять в квалификации. С другой стороны, два года назад я сам говорил ему, что очки зарабатывают в воскресенье, поэтому при выборе настроек машины нужно больше внимания уделять гонке».

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