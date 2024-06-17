Каспер Штука отчислен из программы Red Bull

Каспер Штука был принят в молодёжную программу Red Bull меньше семи месяцев назад, однако теперь лишился этой поддержки.

В прошлом году, когда ему было 17 лет, он выиграл зимнюю серию Формулы 4, а также стал чемпионом итальянской Ф4, а в 2024-м дебютировал в Формуле 3 в составе MP Motorsport.

Но после четырёх этапов этой серии польский гонщик занимает лишь 19-ю строчку личного зачёта, а его лучшим результатом остаётся 5-е место, занятое по итогам спринта в Имоле.

На своих страницах в социальных сетях Каспер сообщил, что его сотрудничество с Red Bull прекратилось, но это не значит, что ему придётся уйти из Формулы 3.

«Хочу поделиться информацией об изменении моей ситуации и дальнейших планах на сезон в Ф3, – пишет он. – В последние недели контракт с молодёжной программой Red Bull был расторгнут по их инициативе. До завершения этого сотрудничества мои выступления, работа в команде и мой прогресс позитивно оценивался всеми, кто работает непосредственно со мной.

Я очень благодарен всем, кто имел отношение к этому проекту, в котором я участвовал с ноября 2023 года. Однако решение, о котором я сообщил, не повлияет на моё сотрудничество с MP Motorsport и планы дальнейших выступлений. Благодаря поддержке моих спонсоров я намерен провести все оставшиеся этапы сезона Ф3 и продолжить развиваться в профессиональном отношении».

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