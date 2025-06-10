У Феттеля теперь есть диплом Гарвардской школы бизнеса

Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира, многого достиг за время карьеры в автоспорте, но список его достижений, и без того впечатляющий, пополнился ещё одним, но уже в другой сфере. Себастьян в свои 37 лет получил диплом Гарвардской школы бизнеса.

У этого американского учебного заведения весьма солидная репутация, и теперь Феттель может похвастаться, что прошёл обучение по программе Business of Entertainment, Media and Sports, т.е. «Бизнес в области развлечений, медиа и спорта».

Впрочем, это не единственная специализация бывшего гонщика: вот что он рассказал прошлой осенью в интервью немецкому телеканалу RTL: «Я действительно учусь, прохожу обучение по теме сельского хозяйства, но можно сказать, что это сжатая версия программы.

После этого я смогу заниматься собственным бизнесом такого профиля – эта сфера меня очень привлекает. Я нахожу её очень интересной, особенно вопросы сельского хозяйства будущего».

В эти дни Феттель находится в США не только для того, чтобы получить диплом в Гарварде: он также является одним из инвесторов команды Германии, которая выступает в международной регате SailGP, и в минувший уик-энд в Нью-Йорке проходил очередной этап этих соревнований по яхтенному спорту на скоростных катамаранах F50.

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