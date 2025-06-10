Лондон. Киченок и Раутлифф стартовали с победы на двух тай-брейках

Украинско-новозеландская пара вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Великобритании
Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Людмила Киченок/Эрин Раутлифф (Украина/Новая Зеландия, 1) – Джоди Баррейдж/Сонэй Картэл (Великобритания, WC) 7:6(8), 7:6(1)
Киченок и Раутлифф успешно сыграли свой первый совместный матч.
Теннисистки провели на корте почти два часа игрового времени и по ходу встречи сделали два брейка и проиграли столько же геймов на своих подачах. На тай-брейке первого сета они отыграли сетбол соперниц.
В четвертьфинале Киченок и Раутлифф встретятся с дуэтом Кэти Бултер/Эмма Радукану (Великобритания).
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