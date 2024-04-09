Кубок Билли Джин Кинг. Ван Синьюй и Чжэн Циньвэнь принесли первую победу Китаю

Результаты первого игрового дня в зоне Азия/Океания командного турнира
Первая группа • Азия/Океания
Чанша, Китай • 9-13 апреля • грунт
ГРУППА А
Китай 2-1 Китайский Тайбэй
Ван Синьюй — Джоанна Гарланд 7:5, 7:6(4)
Чжэн Циньвэнь — Ян Яи 6:0, 6:1
Го Ханьюй/Чжу Линь — Лян Эньшуо/Чжан Хаоцин 3:6, 2:6
Южная Корея 3-0 Новая Зеландия
Ку Ён Ву — Валентина Иванов 6:4, 6:4
Чан Су Чон — Лулу Сунь 6:4, 6:0
Ким Та Пин/Пак Со Хён — Раутлифф/Хуриган 6:3, 1:6, 10-7
Индия 3-0 Тихоокеания
Рутуджа Бхосале — Тарани Камоэ 6:0, 6:0
Анкита Райна — Сирша Брин 6:1, 6:3
Бхамидипати/Тхомбаре — Коффин/Буси 6:1, 6:3