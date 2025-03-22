Драма в Майами: французский теннисист разозлил трибуны и получил несколько штрафов от судьи в матче на “Мастерсе” (ВИДЕО)

В матче второго круга на турнире в Майами, в котором встречались 31-я ракетка мира Алехандро Табило и 76-й номер классификации Корентен Муте, эмоции зашкаливали до последнего



На протяжении матча теннисистов на Корте №5 Муте неоднократно провоцировал трибуны, где большинство зрителей были либо чилийцами, либо просто болели за Табило. Кульминация событий наступила в конце второго сета, когда француз начал показательно жестикулировать в сторону зрителей каждый раз, когда Табило ошибался. Когда же чилиец заработал сетбол, его соперник делал вид, будто празднует вместе с чилийскими болельщиками. В том же эпизоде один из зрителей якобы сделал неприличный жест в сторону Муте.

Когда французский теннисист заметил этот жест, то пошел жаловаться к судье на вышке. Более того, он заявил, что не продолжит игру, пока этот человек не покинет корт. Но судья, который не видел никаких жестов со стороны этого человека, наказал Муте штрафным очком, в результате чего сет ушел в актив Табило.

Муте продолжал протестовать и попросил вмешательства супервайзера, поскольку он все еще отказывался играть после случившегося. Однако судья снова наказал его (на этот раз штрафным геймом), посчитав, что француз слишком долго тянет с началом третьей партии. Муте, который не мог в это поверить, продолжал требовать объяснений.

В конце концов, француз продолжил играть, но добавил в свою теннисную биографию еще одну сюрреалистическую сцену на теннисном корте. Матч завершился в пользу Алехандро Табило 5:7, 6:3, 7:5. Чилиец в третьем круге сыграет против пятого сеяного Каспера Рууда из Норвегии.



btu.org.ua