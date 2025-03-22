Американский боец уничтожил соперника на четвертой секунде поединка

Instagram. Делвин Блэр

В ночь на 22 марта на арене «2300 Arena» в Филадельфии (США) состоялось шоу на голых кулаках Philly 5, организованное компанией Bare Knuckle.

Во время этого вечера зрители увидели пять поединков, которые завершились нокаутами уже в первом раунде. Интересно, что два бойца вписали свои имена в историю организации, так как одержали быстрые досрочные победы.

Американец Делвин Блэр нокаутировал соотечественника Джастина Уолтерса за четыре секунды. Он вышел на третье место в рейтинге самых быстрых побед в истории Bare Knuckle.

Примечание. На официально сайте ошибочно записали победу на второй секунде, хотя рефери остановил бой на четвертой. Рекорд организации – как раз две секунды.

В другом поединке еще один боец из США Элайджа Харрис уничтожил американца Брэндона Хонсвика за семь секунд. Эта победа заняла четвертое место в истории организации.

sport.ua