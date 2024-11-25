Усик назвал боксера, который будет королем супертяжей

Украинский боксер Александр Усик назвал имя супертяжа, который в будущем будет доминировать в дивизионе.

Александр считает, что британский топ-проспект Мозес Итауму, выигравший десять боев, восемь из которых закончил досрочно, будет лучшим супертяжем.

«Мозес Итаума – это будущее нашего дивизиона», – цитирует украинца портал Secondsout.

Напомним, Мозес Энрико Итаума – чемпион мира среди молодежи до 19 лет (2022), трехкратный чемпион Европы среди молодежи и юниоров (2018, 2019, 2022), многократный чемпион Англии среди молодежи и юниоров, победитель международных турниров в любителях.

Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBO Inter-Continental (2024—н. в.) в тяжелом весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 54-я (август 2024).