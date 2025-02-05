«Первый раунд». Дэвис пообещал нокаутировать украинского чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Дэвис

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) состоится чемпионский бой в легком весе (до 61,2 кг) – на ринге встретятся обладатель титула WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО, Украина) и американский претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО).

Накануне поединка соперник украинского боксера заявил, что нокаутирует Беринчика уже в первом раунде:

«Пока я не вышел на ринг, вы не узнаете мои лучшие стороны. Вы не узнаете, насколько я буду сильным в предстоящей встрече. Мои тренеры работали над планом и подготовкой. Когда я пришел в профессиональный бокс, то не знал многих вещей. Но мой наставник улучшил мой арсенал.

Я нокаутирую украинца уже в первом раунде. Я устал гнаться за этими ребятами, со мною просто боятся выходить в ринг. Как Теофимо Лопес. У меня будет свой путь. Если какой-то боксер окажется на моей дороге – его раздавят», – угрожает Дэвис.

Известный британский промоутер Эдди Хирн ранее заявил, что украинец Беринчик может остаться без титула.

sport.ua