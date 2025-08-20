Connect with us
Бокс

Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг

Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг

Максим Зиневич (справа)

Действующий чемпион Украины по боксу Максим Зиневич получил жесткую санкцию – 10 лет дисквалификации после положительной допинг-пробы, сообщил Национальный антидопинговый центр Украины.

В пробе спортсмена были обнаружены запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS): остатки остарина (энобосарм) и его метаболитов, а также следы лигандрола (LGD-4033) и RAD140. Эти препараты стимулируют рост мышечной массы и повышают выносливость, что дает спортсмену преимущество.

Кроме того, Зиневич нарушил статью 2.5 антидопингового кодекса – фальсификацию или попытку фальсификации на любой стадии допинг-контроля. В связи с этим Национальный антидопинговый центр принял решение о максимальном наказании.

Дисквалификация начинается с 30 апреля 2025 года и продлится до 29 апреля 2035 года. Таким образом, 19-летний спортсмен не сможет выступать на официальных соревнованиях в течение всего этого времени.

В марте 2025 года Зиневич завоевал золотую медаль чемпионата Украины в весовой категории до 75 кг, а осенью прошлого года выиграл Кубок Украины. Его карьера, которая только начиналась, теперь поставлена на паузу.

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis