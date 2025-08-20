Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг

Максим Зиневич (справа)

Действующий чемпион Украины по боксу Максим Зиневич получил жесткую санкцию – 10 лет дисквалификации после положительной допинг-пробы, сообщил Национальный антидопинговый центр Украины.

В пробе спортсмена были обнаружены запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS): остатки остарина (энобосарм) и его метаболитов, а также следы лигандрола (LGD-4033) и RAD140. Эти препараты стимулируют рост мышечной массы и повышают выносливость, что дает спортсмену преимущество.

Кроме того, Зиневич нарушил статью 2.5 антидопингового кодекса – фальсификацию или попытку фальсификации на любой стадии допинг-контроля. В связи с этим Национальный антидопинговый центр принял решение о максимальном наказании.

Дисквалификация начинается с 30 апреля 2025 года и продлится до 29 апреля 2035 года. Таким образом, 19-летний спортсмен не сможет выступать на официальных соревнованиях в течение всего этого времени.

В марте 2025 года Зиневич завоевал золотую медаль чемпионата Украины в весовой категории до 75 кг, а осенью прошлого года выиграл Кубок Украины. Его карьера, которая только начиналась, теперь поставлена на паузу.

