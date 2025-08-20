Ювентус согласовал контракт с вингером французского клуба

По данным издания Tuttosport, вингер "Лилля" Эдон Жегрова достиг соглашения с "Ювентусом" по личным условиям. Контракт 26-летнего футболиста будет рассчитан до 2030 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, тогда как его действующий контракт с "Лиллем" действует до июня 2026-го.

Жегрова уже сообщил "Лиллю", что не планирует подписывать новый контракт, что подталкивает французский клуб к обсуждению его продажи этим летом. "Лилль" уже потерял другого своего лидера — Джонатана Давида, который бесплатно перешел в "Ювентус", и не хочет допустить такой же ситуации с Жегровой следующим летом.

Формально запрашиваемая цена составляет 25 миллионов евро, но из-за контрактных обстоятельств "Ювентус" надеется договориться о трансфере за 18-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эдон Жегрова забил 8 голов и отдал два ассиста в 21 матче за "Лилль" во всех турнирах.

