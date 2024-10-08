Первые головы полетели: Лас-Пальмас уволил тренера Луиса Карриона

Причина – очень слабые результаты команды

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Луис Каррион заменил этим летом на посту главного тренера "Лас-Пальмаса" Гарсию Пимьенту, который возглавил "Севилью". Контракт с новым тренером "желтых" был рассчитан на два года, однако он не сумел проработать даже до зимы.

Как говорится на официальном сайте "Лас-Пальмаса", клуб после девяти поединков в Ла Лиге уволил Луиса Карриона с поста рулевого команды. "Желтые" в чемпионате занимают последнее место, имея в своем активе лишь три очка.

По информации Marca, главным претендентом на пост тренера "Лас-Пальмаса" является Диего Мартинес. Испанец ранее возглавлял "Осасуну", "Гранаду", "Эспаньол" и "Олимпиакос". Следующий поединок в Ла Лиге "Лас-Пальмас" проведет 21 октября на выезде против "Валенсии".

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