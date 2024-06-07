Ингулец назначил нового тренера, а Лунин с Довбиком могут перебраться в Серию А. Главные новости за 6 июня

Самые интересные новости за 6 июня, которые вы могли пропустить

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Желько Любенович — новый главный тренер "Ингульца"

"Ингулец" объявил о назначении Желько Любеновича главным тренером команды. Сербский тренер заключил контракт на 3 года. На этом посту Любенович сменил Владислава Лупашко, с которым клуб в сезоне-2023/24 выиграл Первую лигу и завоевал путевку в УПЛ. Ранее сообщалось, что выкуп контракта Желько обойдется "Ингульцу" в 50 тысяч долларов.

Сборная Украины до 23 лет разгромила Италию U21

Во втором туре международного турнира Мориса Ревелло олимпийская сборная Украины крупно разгромила сборную Италии до 21 года со счетом 4:0. Чрезвычайно уверенная победа была добыта благодаря голам Хланя, Мартынюка, Сикана и Волошина. Также стоит отметить, что сами голы были невероятно красивыми и на разный вкус. Команда под руководством Руслана Ротаня провела уверенный матч против серьезного соперника и особенно во второй половине игры показала свое преимущество.

Стало известно, сколько "Динамо" заплатило за Пихаленка

Накануне "Динамо" официально объявило о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка. Стороны не разглашали финансовые стороны сделки. Однако авторитетный портал Transfermarkt пишет о том, что киевляне заплатили за хавбека 2,5 миллиона евро. Как известно, 27-летний Пихаленок будет защищать цвета "бело-синих" до лета 2029-го.

Эдерсон летом может покинуть "Манчестер Сити"

Летом голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон де Мораес может покинуть свою команду, об этом заявляет издание Daily Sports. Переговоры по новому контракту с Эдерсоном зашли в тупик, поскольку бразилец собирается уйти, что удивило представителей "Манчестер Сити".

"Ювентус" хочет подписать Лунина и гарантирует ему место в старте

Как сообщает Defensa Central, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заинтересовал "Ювентус". Представители туринского клуба связались с окружением голкипера и провели предварительные переговоры. Итальянцы готовы предложить Андрею место в стартовом составе. Ожидается, что Лунин заменит Войцеха Щенсны, который собирается покинуть "Ювентус".

Довбик подтвердил, что его агент ведет переговоры с итальянскими клубами

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик намекнул на возможный переход в Серию А. "Знаю, что Алексей Люндовский (агент игрока) общается с итальянскими клубами, да?", — спросил журналист Довбыка.

"Общаемся", — ответил футболист.

Вариант с переездом в Серию А теперь добавляется к слухам о том, что Артем может перейти в мадридский "Атлетико" или даже в "Челси", об интересе "синих" к нападающему также писали недавно в британской прессе.

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