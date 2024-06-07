Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

«Усик? Я поздравляю его с победой! Для нас всех он лучший, он чемпион. Все ребята в сборной Украины очень переживали за него», – сказал Ярмоленко.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua