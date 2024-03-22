Рикки Хаттон рассказал, при каком условии остановят бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон (45-3, 32 KO) очень сомневается в том, что рассечение обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) помешает проведению боя против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO).

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«Я не думаю, что это что-то изменит. Тайсону наложили швы и сделали операцию, чтобы все было как надо.

Я получил рассечение в бою с Джоном Такстоном, и мне потребовалась пластическая операция, и это было ужасно. Я знаю, что у Тайсона было всего несколько недель на восстановление, но даже если рассечение откроется после шести раундов, должно быть что-то ужасное, чтобы рефери остановил бой такого уровня, когда на кону стоит так много. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу», – сказал Хаттон.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. Уже известно, когда запланирован реванш.

sport.ua