Следить
Футбол

«Это конец». Отец Неймара отрицает внесение миллиона евро в качестве залога за Дани Алвеса

Семья экс-партнёра Алвеса по сборной, «ПСЖ» и «Барселоне» не собирается ввязываться в это дело

Goal

    • Отец нападающего "Аль-Хиляля" Неймара опроверг слухи о внесении залога за Дани Алвеса со стороны его семьи.

    "Как всем известно, сначала я помогал Дане Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.

    В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

    Я надеюсь, что Даниэль вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи это конец. Точка!", — написал Неймар-старший в Instagram.

    Напомним, Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в Каталонии. Ранее сообщалось, что экс-футболист сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций при внесении залога в размере одного миллиона евро, а в случае подтверждения обвинительного приговора – вернётся в тюрьму.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis