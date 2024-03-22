НБА. Сакраменто уступил Вашингтону, Лэнь набрал два очка

Украинец провел на площадке более восьми минут

В ночь на 22 марта состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Вашингтону Уизардз — 102:109. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке более восьми минут, набрав два очка и четыре подбора.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Сакраменто Кингз — 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

Орландо Мэджик — Нью-Орлеан Пеликанс — 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

Милуоки Бакс — Бруклин Нетс — 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:29)

Хьюстон Рокетс — Чикаго Буллз — 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

Даллас Маверикс — Юта Джаз — 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

Денвер Наггетс — Нью-Йорк Никс — 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

Финикс Санз — Атланта Хокс — 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)

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