Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 22 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(Grade J30; Hard-Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала/b]
Степан Гвилава (Украина, 5) — Генри Инк (Эстония)
[b]Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Степан Гвилава/Никита Гаврилонокс (Украина/Латвия) — Ричард Нейманис/Кевин-Кристиан Уба (Латвия/Эстония)
Ярина Музыка/Владислава Лещинская (Украина/Латвия) — Магдалена Лисик/Майя Вробель (Польша)
(U16; Category 3; Clay-Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Даниэль Берновский (Украина) — Марк Бечирович (Словения)
(U14; Category 2; Acryllic-Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Мария Проценко (Украина) — Маргарида Монтейру (Португалия)