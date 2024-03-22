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Теннис

Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 22 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров

Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 22 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

(Grade J30; Hard-Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала/b]

Степан Гвилава (Украина, 5) — Генри Инк (Эстония)

[b]Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Степан Гвилава/Никита Гаврилонокс (Украина/Латвия) — Ричард Нейманис/Кевин-Кристиан Уба (Латвия/Эстония)
Ярина Музыка/Владислава Лещинская (Украина/Латвия) — Магдалена Лисик/Майя Вробель (Польша)

Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 22 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

(U16; Category 3; Clay-Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Даниэль Берновский (Украина) — Марк Бечирович (Словения)

(U14; Category 2; Acryllic-Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Мария Проценко (Украина) — Маргарида Монтейру (Португалия)

btu.org.ua

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