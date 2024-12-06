Ига Швёнтек: “Когда я получила письмо о проваленном допинг-тесте, моя реакция была такой, как будто кто-то умер”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек дала большое интервью польскому телевидению, в котором рассказала о том, как получила информацию о проваленном допинг-тесте и как пыталась доказать свою невиновность



“Самым большим уроком для меня будет то, что я не всегда буду все контролировать. Я человек, который контролирует практически все аспекты своей жизни. Тот факт, что моя судьба не полностью в моих руках и то, смогу я играть в теннис или нет, зависит от множества других факторов, независящих от меня, научил меня тому, что такие ситуации будут возникать, и я должна с ними справляться”, – сказала Ига Швёнтек.

Польская теннисистка получила информацию о положительном тесте на допинг 12 сентября, когда находилась на рекламной фотосессии.

“Моя реакция была очень бурной. Это была смесь непонимания и паники. Было много слез”, – вспоминает Швёнтек.

“Это было электронное письмо. Мы получаем уведомления по электронной почте и текстовые сообщения, когда возникает проблема или когда нужно что-то доделать в документах.

Я открыла письмо и подумала, что это уведомление, которое игроки получают автоматически, когда им нужно что-то сделать. Но на этот раз оказалось, что письмо гораздо серьезнее. В общем, я не смогла дочитать его до конца, потому что у меня уже текли слезы. Мои менеджеры сказали, что моя реакция была такой, как будто кто-то умер или что-то серьезное случилось с моим здоровьем. Я была рада, что я не одна, потому что смогла просто отдать им телефон и показать, что произошло…”.

“Если честно, то моей первой мыслью было то, что возможно, это какая-то ошибка”, – сказала Швёнтек. “Я не очень понимала, что происходит. Само название этого вещества было мне совершенно незнакомо, я никогда даже не слышала о его происхождении. Я мало что соображала, меня просто захлестнули эмоции”.

Положительный результат допинг-теста означал автоматическую дисквалификацию спортсменки. Она не могла играть на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане и, как следствие, потеряла лидерство в рейтинге WTA. Швёнтек помогло то, что у нее оставался препарат, содержащий запрещенное вещество триметазидин, который она смогла отдать на тест и доказать «отсутствие существенной вины», как говорится в отчете Агентства по честности в теннисе (ITIA). Она приняла временное отстранение и его последствия, восприняв это как процедурную необходимость.

“Конечно, я бы предпочла, чтобы там было написано «невиновна», но признаюсь, что для меня это была уже просто бумажная волокита и бюрократия. Для меня самым важным было то, что я могу начать следующий сезон с чистого листа и просто сосредоточиться на игре. С тех пор как мне сообщили, что моя дисквалификация закончится чуть больше чем через неделю, я просто смирилась с этим. То, что я получила такое наказание – формальность. Они должны были следовать своим правилам, ведь меня не судил какой-то человек, мы просто должны были постоянно следовать процедурам. Даже решение об отстранении на один месяц тоже было продиктовано простыми правилами”, – отметила теннисистка.



Быстрое и достаточно мягкое решение по кейсу Швёнтек привело к различным дискуссиям в теннисном мире о разном отношении к игрокам. В частности свое недовольство высказывала Симона Халеп, которая получила сначала четырехлетнюю дисквалификацию, которую позже уменьшили до девяти месяцев.

“Я знаю, что люди автоматически сравнивают такие ситуации с другими, которые уже произошли, но правда в том, что каждый из этих случаев совершенно разный. И процесс доказательства невиновности в каждом случае тоже будет отличаться. Сложно сравнивать мое дело с делом Синнера или Халеп, потому что каждый из нас столкнулся с разными проблемами. Я думаю, что это вопрос скорее к ITIA, чем к игрокам. Моя судьба, как и судьбы других, была в их руках, и они решают, как повернется каждый конкретный случай. Я верю, что процесс объективен, что все делается по правилам и никто не судит игрока в ту или иную сторону только из-за его положения. Но так ли это на самом деле, думаю, это вопрос к ITIA”, – заявила Швёнтек.

Тем не менее, полька призналась, что ее высокий статус помог ей немедленно принять меры для доказательства своей невиновности, а финансовые ресурсы дали ей возможность нанять лучших специалистов.

“Конечно, благодаря тому, что я имею такое положение, я собрала вокруг себя людей, которые, как только я узнала об этой ситуации, встали на голову, чтобы помочь мне. Через несколько часов после того, как я получила письмо, мы все встретились и устроили мозговой штурм. Я наняла адвоката из США, который специализируется на подобных делах. Конечно, помог тот факт, что я уже заработала кучу денег и могла себе позволить потратить их на свою защиту, практически не моргнув глазом. Я знаю, что у многих спортсменов нет такой возможности, и думаю, что именно это может помешать им, потому что я фактически оплатила весь процесс”.

“О какой сумме идет речь? Я не помню всех точных цифр, но я потратила около 70 000 долларов на адвоката и 15 000 евро на экспертизы и тесты. Но если честно, все это не имело для меня никакого значения. Самое главное было доказать свою невиновность. Я называю эти суммы только для того, чтобы люди поняли, с какими проблемами сталкиваются спортсмены, которые не зарабатывают на корте столько, сколько я, и занимаются спортом, где заработки гораздо ниже”, – подчеркнула Ига Швёнтек.



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