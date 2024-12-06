Берра: Стратегия одного пит-стопа будет доминировать

Трасса в Абу-Даби хорошо знакома Pirelli по гонкам и тестам, но и они не ждали, что машины поедут настолько быстрее чем в прошлом году…

Симоне Берра, главный инженер: «Финальный этап сезона говорит о том, насколько быстрее стали машины за год. Улучшение характеристик значительное, ведь трасса и шины остались прежними. Сегодняшнее лучшее время уже на 72 тысячных быстрее прошлогоднего поула Ферстаппена (1’23″445).

Другие важные данные касаются использования составов. Четвертый раз в этом сезоне, после Сахира, Мельбурна и Лас-Вегаса, ни один гонщик не использовал шины Hard в течение двух часов пятничных тренировок. Это наглядное свидетельство того, что C3 рассматривается командами как основная шина для воскресной гонки.

Более того, мы увидели, что большинство гонщиков для длинных серий кругов выбрали шины Medium. Можно сделать вывод, что стратегия одного пит-стопа с использованием одного комплекта Medium и одного комплекта Hard будет доминировать, а второй комплект Hard должен быть под рукой на случай выезда автомобиля безопасности или если износ окажется сильнее, чем ожидалось.

Другими интересными аспектами пятницы стало гранулирование, которое варьировалось от команды к команде, не оказывая особого влияния на результат».

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