Боттас: Мы были вынуждены пойти на ряд компромиссов

Команда Sauber подготовила к этапу в Имоле модернизированное днище, однако в пятницу оно было установлено только на машину Валттери Боттаса, но уже в третьей тренировке новинку получит и Гуаньюй Чжоу.

Валттери Боттас (16-й): «Если коротко, то основные выводы можно сформулировать так: на трассе дул довольно сильный ветер, а сама она довольно неровная. Тем не менее, я рад, что мы вернулись в Имолу.

Делая поправку на сложные условия, мы были вынуждены пойти на ряд компромиссов, настраивая машину, и только начали оценивать технические новинки, но завтра во время третьей тренировки это будет нашей основной задачей.

Ожидаем, что погода в субботу несколько изменится и должна быть больше похожа на ту, что будет во время квалификации и гонки. Вечером нам ещё предстоит поработать, но я уверен, что мы сможем повысить скорость машины и нормально подготовиться к квалификации».

Гуаньюй Чжоу (19-й): «Здорово, что после двухлетнего перерыва мы вновь будем гоняться в Имоле. Сегодня сложностей было больше, чем ожидалось, ведь мы потеряли время из-за красных флагов, а также из-за необходимости внести коррективы в настройки машины. Тем не менее, вторая сессия прошла более гладко.

Мы опробовали несколько вариантов настроек, но нам ещё нужно поработать над балансом машины, однако я уверен, что завтра мы сможем добиться определённого прогресса.

С того времени, когда мы последний раз выступали в Имоле, неровностей на трассе явно прибавилось, к тому же сегодня постоянно менялось направление ветра, и особенно сильно это чувствовалось в двух последних поворотах.

Завтра новое днище будет установлено и на мою машину, и я должен почувствовать увеличение уровня прижимной силы и сцепления. Благодаря этому, корректировке настроек и усилиям команды я смогу пилотировать увереннее».

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