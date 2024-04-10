Prema Racing дебютирует в IndyCar в 2025 году

В прошлом году итальянская команда Prema Racing отметила 40-летие со времени основания, а в 2025-м в её истории произойдёт ещё одно важное событие: она дебютирует в американской серии IndyCar.

Официально объявлено, что в следующем сезоне она выставит на старт две машины с гибридными силовыми установками Chevrolet.

Prema известна прежде всего своими многочисленными победами в молодёжных чемпионатах, достаточно вспомнить, что именно за рулём её машин чемпионами Формулы 2 становились Шарль Леклер, Мик Шумахер и Оскар Пиастри, а в этом сезоне за неё выступают такие перспективные гонщики, как Оливер Берман и Кими Андреа Антонелли. Также Prema участвует в гонках на выносливость по обе стороны океана, а в ближайшем будущем её программа пополнится ещё и IndyCar.

Рене Росин, руководитель команды: «Это поворотный момент в истории Prema Racing. Сбывается мечта нашей семьи и всех, кто участвует в нашем бизнесе – мы делаем шаг в направлении IndyCar и будем выступать в знаменитой гонке Indy 500.

Мы с огромным уважением относимся к IndyCar, это очень сложная серия с богатейшей историей, и теперь мы готовимся стать её частью. Выступать в IndyCar непросто, но мы решительно настроены и приложим максимум усилий, постараемся как можно быстрее всему научиться и с самого старта претендовать на высокие результаты».

Сейчас в гонках IndyCar постоянно участвуют до 27 машин, а с 2025 года вместе с Prema это будет уже 29, но не исключено, что организаторы серии введут какие-то ограничения и зафиксируют число участников на нынешнем уровне на всех этапах сезона, кроме Indy 500, и тогда Prema в ходе квалификаций придётся бороться за места на старте. Пока команда не назвала имена гонщиков, с которыми предполагает сотрудничать.

Источник