Ферстаппен и McLaren номинированы на премию Laureus

Макс Ферстаппен и команда McLaren номинированы на получение престижной премии Laureus World Sports Awards, присуждаемой лучшим спортсменам и командам по итогам года. Для Макса это уже четвёртая номинация подряд – в 2022-м он был удостоен награды.

На этот раз четырёхкратный чемпион мира поборется за звание «Лучшего спортсмена 2024 года» с прыгуном с шестом Арманом Дюплантисом, велогонщиком Тадеем Погачаром, теннисистом Карлосом Алькарасом и пловцом Леоном Маршаном.

Соперниками McLaren в номинации «Лучшая спортивная команда» стали футбольный клуб «Реал» из Мадрида, мужская сборная Испании по футболу, женский футбольный клуб «Барселона», баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» и мужская сборная США по баскетболу.

Победители премии будут объявлены 21 апреля в Мадриде.

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