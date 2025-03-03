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Футбол

Серия А. Ювентус вдруг вползает в борьбу за Скудетто

Серия А. Ювентус вдруг вползает в борьбу за Скудетто

    • Серия А. 27-й тур

    Турин. "Алльянц Стадиум"

    "Ювентус" – "Эллас Верона" 2:0

    Гол: К. Тюрам 72, Коопмейнерс 90

    "Ювентус": Ди Грегорио, Веа (Кошта 61), Гатти (Калулу 71), Келли, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни (Коопмейнерс 61), Йилдиз (Мбангула 82), Коло Муани (Влахович 82), Н. Гонсалес

    "Эллас Верона": Монтипо, Давидович (Гиларди 46), Валентини, Коппола, Фараони (Ойегоке 46), Дуда, Ниассе, Чачуа, Суслов (Кастанос 79), Ливраменто (Бернед 56), Сарр (Ламбурд 86)

    Предупреждения: Келли 63

    Главный арбитр: Маттео Маркетти

    www.ua-football.com

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