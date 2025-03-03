Серия А. Ювентус вдруг вползает в борьбу за Скудетто

Серия А. 27-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" – "Эллас Верона" 2:0
Гол: К. Тюрам 72, Коопмейнерс 90
"Ювентус": Ди Грегорио, Веа (Кошта 61), Гатти (Калулу 71), Келли, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни (Коопмейнерс 61), Йилдиз (Мбангула 82), Коло Муани (Влахович 82), Н. Гонсалес
"Эллас Верона": Монтипо, Давидович (Гиларди 46), Валентини, Коппола, Фараони (Ойегоке 46), Дуда, Ниассе, Чачуа, Суслов (Кастанос 79), Ливраменто (Бернед 56), Сарр (Ламбурд 86)
Предупреждения: Келли 63
Главный арбитр: Маттео Маркетти