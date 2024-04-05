<img title="Игрок Олимпийской сборной Украины перенес операцию" src="/wp-content/uploads/2024/04/294c62c541da081cb1872303d050f14f.jpg" alt="Игрок Олимпийской сборной Украины br /> ФК Карпаты

Защитник Олимпийской сборной Украины и донецкого Шахтера, который на правах аренды выступает в Карпатах, Андрей Булеза на этой неделе перенес операцию на колене.

Об этом сообщает Sport.ua.

Игрок травмировался на тренировку сборной, с которой игрок готовился к недавнему товарищескому матчу с Японией U-23. Из-за повреждения он пропустит около 7 месяцев и не сможет помочь украинской команде на Олимпийских играх-2024 во Франции.

Напомним, что благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро -2023 U-21 Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе.

Футбольный турнир будет проходить с 24 июля по 10 августа. Кроме города-хозяина Парижа, матчи также состоятся в Бордо, Десин- Шарпье (близ Лиона), Марсели, Нанти, Ниццы и Сент-Этьене.

На групповом этапе украинская команда сыграет с Аргентиной, Марокко и одним из представителей Азии, который станет известен 3 мая. Олимпийский футбольный турнир начнется с 24 июля и продлится до 10 августа.

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