Разбитые новинки Сарджента были в одном экземпляре

На Гран При Японии команда Williams привезла технические новинки, в числе которых обновлённые переднее и заднее антикрыло. Новинки получили оба гонщика команды, однако уже в первой тренировке Логан Сарджент разбил машину.

Как оказалось, новые антикрылья были изготовлены по одному экземпляру на машину, и в результате аварии новинки на машине Логана оказались повреждены.

Williams нет для них запасных частей, поэтому ко второй сессии свободных заездов на машину Сарджента будут установлены переднее и заднее антикрыло предыдущей спецификации.

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