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Севилья хочет продолжить сотрудничество со своим голкипером — Источник

Руководство довольно игрой вратаря

Севилья хочет продолжить сотрудничество со своим голкипером - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Севилья" хочет продолжить сотрудничество со своим голкипером Эрьяном Нюландом.

    По информации MD, руководство довольно игрой вратаря. Сейчас между клубом и игроком ведутся переговоры о подписании нового контракта.

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    • У Эръяна договор с "Севильей" рассчитан до июня 2025 года. Голкипер в нынешнем сезоне провел 16 поединков, в которых пропустил 17 мячей; 4 матча отыграл на ноль.

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