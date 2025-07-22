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Футбол

Квалификация ЛЧ. Рейнджерс – Панатинаикос 2:0. Красная карточка добила гостей

Квалификация ЛЧ. Рейнджерс – Панатинаикос 2:0. Красная карточка добила гостей

    • Лига чемпионов

    Второй квалификационный раунд, первый матч

    "Айброкс Стедиум" (Глазго)

    Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

    Рейнджерс – Панатинаикос 2:0

    Голы: Кертис 51, Гассама 78

    Рейнджерс: Батленд – Тавернье, Суттар, Джига, Ааронс – Диоманде, Ротвелл (Байрами 85), Раскин – Дауэлл (Игамане 75), Данилу (Дессер 75), Кертис (Гассама 75)

    Панатинаикос: Драговский – Вагианнидис, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос – Бакасетас (Коцирас 61), Чиривелья (Сиопис 84), Максимович – Пельистри (Тете 84), Йоаннидис (Свидерский 75), Джуричич (Мансини 75)

    Предупреждения: Николя 8, Суттар 28 – Вагианнидис 23, 58

    Удаление: Вагианнидис 58 (вторая желтая)

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