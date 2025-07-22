Квалификация ЛЧ. Рейнджерс – Панатинаикос 2:0. Красная карточка добила гостей

Лига чемпионов
Второй квалификационный раунд, первый матч
"Айброкс Стедиум" (Глазго)
Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)
Рейнджерс – Панатинаикос 2:0
Голы: Кертис 51, Гассама 78
Рейнджерс: Батленд – Тавернье, Суттар, Джига, Ааронс – Диоманде, Ротвелл (Байрами 85), Раскин – Дауэлл (Игамане 75), Данилу (Дессер 75), Кертис (Гассама 75)
Панатинаикос: Драговский – Вагианнидис, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос – Бакасетас (Коцирас 61), Чиривелья (Сиопис 84), Максимович – Пельистри (Тете 84), Йоаннидис (Свидерский 75), Джуричич (Мансини 75)
Предупреждения: Николя 8, Суттар 28 – Вагианнидис 23, 58
Удаление: Вагианнидис 58 (вторая желтая)