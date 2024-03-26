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Футбол

Стало известно, какой футболист внес 1 млн евро залога за Дани Алвеса

Помощь Алвесу пришла не из Бразилии

Reddit

    • Нидерландский форвард мадридского "Атлетико" Мемфис Депай помог своему бывшему одноклубнику по "Барселоне" Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере 1 млн. евро. Об этом сообщает журналист Мабхут Аль-Нарри.

    Самостоятельно оплатить такую сумму Алвесу не позволили многочисленные долги и заморозка банковских счетов. Помимо этого, от помощи экс-футболисту ранее также отказался отец Неймара.

    Напомним, Дани Алвеса признали виновным в изнасиловании 23-летней девушки в туалете престижного ночного клуба Барселоны, после чего суд приговорил бразильца к 4,5 годам лишения свободы.

    www.ua-football.com

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