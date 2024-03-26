Бостон с Михайлюком уступил Аталанте, Сакраменто с Лэнем победил Филадельфию в НБА

Результативное выступление в исполнении обоих украинцев

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся большой игровой день в рамках регулярного чемпионата.

Бостон вместе с украинцем Святославом Михайлюком уступил Атланте со счетом 118:120, прервав девятиматчевую победную серию в НБА. Украинский баскетболист провел на паркете 11 минут, набрал шесть очков и сделал три результативные передачи. Несмотря на это поражение, Бостон гарантировал себе первое место в Восточной конференции.

Сакраменто, в составе которого выступает украинец Алексей Лэнь, обыграл Филадельфию 108:96. Украинский центровой сыграл в матче почти 11 минут, набрал семь очков, сделал пять подборов и два блокшота.

Кливленд Кавальерс – Шарлотт Хорнетс — 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)

Торонто Рэпторс – Бруклин Нетс — 88:96 (20:22, 25:27, 24:19, 19:28)

Атланта Хокс – Бостон Селтикс — 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)

Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс — 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)

Сан-Антонио Сперс – Финикс Санз — 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)

Чикаго Буллз – Вашингтон Уизардс — 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)

Хьюстон Рокетс – Портленд Трэйл Блэйзерс — 110:92 (28:25, 19:26, 33:20, 30:21)

Юта Джаз – Даллас Маверикс — 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)

Денвер Наггетс – Мемфис Гриззлис — 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)

Сакраменто Кингз – Филадельфия Севенти Сиксерс — 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)

Лос-Анджелес Клипперс – Индиана Пэйсерс — 116:133 (34:29, 28:36, 27:32, 27:36)

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