Майами. Алькарас обыграл Монфиса, Музетти выбил из турнира последнего американца

Итоги шестого игрового дня на «Мастерсе» в Майами

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Гаэль Монфис (Франция) 6:2, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Бен Шелтон (США, 16) 6:4, 7:6(5)

Григор Димитров (Болгария, 11) — Янник Ханфманн (Германия) 6:1, 6:0

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Себастьян Корда (США, 28) 7:6(5), 6:7(5), 6:3

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Карлос Алькарас второй раз сыграл против Гаэля Монфиса и одержал вторую победу. Испанский теннисист выиграл восьмой матч подряд и третий год подряд сыграет в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Следующим соперником второй ракетки мира станет итальянец Лоренцо Музетти.

Лоренцо Музетти одержал вторую победу во втором поединке против Бена Шелтона (в прошлом году он обыграл его на траве) и впервые сыграет в четвертом круге Miami Open. За выход в четвертьфинал Музетти сыграет против Карлоса Алькараса, которому дважды проиграл в прошлом году — в Пекине и на Ролан Гаррос (общий счет их противостояния 3:1 в пользу испанца). Отметим, что после поражения Бена Шелтона в мужской сетке турнира в Майами не осталось американских игроков.

Григор Димитров впервые с 2016 года и всего третий раз сыграет в 1/8 финала «Мастерса» в Майами. Болгарский теннисист в этом году выиграл 17 из 21 сыгранного матча. Дальше Димитров сыграет против Хуберта Хуркача, у которого выиграл все четыре очных поединка, в том числе два в прошлом году (Роттердам, Париж).

Хуберт Хуркач одержал четвертую победу в пятом поединке против Себастьяна Корды и выиграл свой 55-й матч на «Мастерсах» на харде. Польский теннисист третий год подряд сыграет в четвертом круге Miami Open.

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