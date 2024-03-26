Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Исландии

Тренерский штаб сборной Украины определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в финале плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Исландии.

Об этом сообщает УАФ. .

Заявка сборной Украины на матч против Исландии:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2 .Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Валерий Бондарь, 21. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбык, 18. Владислав Ванат.

Вне заявки на матч остались: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан. Встреча состоится в польском Вроцлаве во вторник, 26 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для украинцев.

Украина — Исландия: анонс и прогноз финала плей-офф квалификации Евро-2024

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