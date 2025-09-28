«Металлист 1925» побеждает «Колос» в УПЛ - обзор и видео

В воскресенье, 28 сентября, в рамках 7-го тура Украинской Премьер-Лиги состоялся матч между командами «Металлист 1925» и «Колос». Игра, прошедшая на стадионе «Центральный городской стадион «Полесье» в Житомире, стала важной в контексте борьбы за верхние строчки турнирной таблицы. Обе команды подошли к матчу в отличной форме, и зрители ожидали захватывающее противостояние. Итоговый результат – 1:0 в пользу хозяев поля. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ход игры

«Металлист 1925» сразу захватил инициативу и создал несколько опасных моментов. Уже на первых минутах Итодо пробил в защитника «Колоса», а затем Калюжный мощно пробил по воротам, но вратарь гостей Пахолюк был на месте. Однако с каждым моментом «Колос» всё больше отводил игру от своих ворот, пытаясь контратаковать. Но удары игроков «Колоса», включая попытки Алефиренко и Гусола, оказались неточными.

С первых минут матча было видно, что обе команды не собираются рисковать, и предпочитают действовать осторожно. Единственный по-настоящему опасный момент в первой половине игры случился под конец тайма: Итодо пробил с разворота с линии штрафной, но Пахолюк сумел отразить мяч. В свою очередь, Цуриков мог забить с помощью удара ножницами, но защитник «Металлиста 1925» сумел заблокировать его попытку.

Второй тайм: борьба за победу

После перерыва матч стал ещё напряжённее, и хотя изначально казалось, что встреча может закончиться вничью, «Металлист 1925» сделал всё, чтобы избежать такого исхода. В середине второго тайма «Металлист 1925» организовал великолепную атаку на левом фланге, где Рашица точно подал на Антюха, который, воспользовавшись ошибкой Цурикова, забил гол.

После этого «Колос» был вынужден идти вперёд, но игра харьковской обороны была на высоте. Гости пытались создать моменты, но удары в дальний угол не приносили результатов. В концовке матча «Колос» ещё несколько раз пробивал по воротам «Металлиста», но всё безуспешно. В компенсированное время Гагнидзе не смог реализовать последний шанс ковалёвцев.

Перспективы команд

Для «Металлиста 1925» следующая встреча будет крайне сложной: команда отправится на выезд к «Динамо», с которым предстоит сыграть на следующем выходных. В свою очередь, «Колос» будет готовиться к домашнему матчу против «Руха», последней команды чемпионата, где «ковалёвцы» рассчитывают на победу, чтобы вернуться в борьбу за лидирующие позиции.

Ключевые моменты матча и статистика

Победа «Металлиста 1925» с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Антюх.

В общей сложности было показано 7 жёлтых карточек: 3 игрокам «Металлиста 1925» и 4 — «Колосу».

Статистика матча:

Удары (в створ): 14 (6) – 9 (1)

Угловые: 6 – 6

Офсайды: 0 – 0

Видео обзор матча

Качественная командная игра

Победа «Металлиста 1925» в этом поединке стала результатом качественной командной игры, а также отличной обороны, которая не позволила сопернику создать реальных угроз. Команды показали борьбу и интересную игру, но в итоге именно харьковчане оказались сильнее.

