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Футбол

Бобровский рассказал, какой фактор стал важным перед решающей игрой финала Кубка Стэнли

Бобровский рассказал, какой фактор стал важным перед решающей игрой финала Кубка Стэнли

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что ключевым фактором перед седьмой игрой серии против «Эдмонтона» стало решение тренера вратарей.

— 3-3 в финальной серии после 3-0. О чем нужно думать в этот момент? Как готовить себя, свою голову к решающей игре?

— Было нелегко. После того как счет стал 3-3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против «Вегаса». Было чувство, что все — конец. Единственное, что в том году это был действительно конец, а в этом у нас был еще один шанс. И по сути нет разницы, что было до. Счет равный, седьмая игра все решит. Важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха. Я расслабился, перезагрузился и хорошо подготовился к седьмой игре.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»

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