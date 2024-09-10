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Футбол

Болельщики критикуют Астон Виллу из-за высоких цен на билеты на матчи Лиги Чемпионов

Руководство клуба объяснило эту ситуацию

Болельщики критикуют Астон Виллу из-за высоких цен на билеты на матчи Лиги Чемпионов

Фото: пресслужби ФК “Астон Вілла”

    • "Астон Вилла" оказалась в центре внимания после того, как объявила о значительном повышении цен на билеты матчей Лиги Чемпионов.

    Несмотря на негативную реакцию болельщиков, руководство клуба настаивает на необходимости таких мер для обеспечения финансовой стабильности и конкурентоспособности.

    Стоимость билетов на домашние матчи Лиги Чемпионов "Астон Виллы" достигает 97 фунтов стерлингов.

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