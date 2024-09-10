Кристофер ЛАВДЖОЙ: «Болею за Фьюри. Хочу увидеть, как побьют средневеса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Американский супертяж Кристофер Лавджой поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон показывал хорошие моменты в первом бою. Чего только стоит третий раунд! Я хочу, чтобы Тайсон победил в реванше, хочу увидеть, как побьют средневеса.

Усик сейчас на коне, он побил Джошуа и Фьюри. Он выйдет уверенным на бой. Тайсону будет трудно в реванше», – сказал Лавджой.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua