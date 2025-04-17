ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд поделился мыслями об одном из самых ожидаемых боев 2025 года между Теренсом Крофордом и Саулем Альваресом. Американец поддержал мексиканского боксера

«Кроуфорд вряд ли победит Канело. Сауль настоящий базовый и хороший боксер», – сказал Холифилд.

Ожидается, что бой между Канело и Теренсом состоится в сентябре 2025 года.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua