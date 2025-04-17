Мюнхен. Зверев четвертый раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Шелтон взял реванш у ван де Зандсхулпа

На турнире АТР 500 в Мюнхене известны первые четвертьфинальные пары



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Действующий чемпион: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Даниэль Альмайер (Германия, WC) 6:3, 6:2

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Янник Ханфманн (Германия, WC) 7:6(3), 6:3

Лучано Дардери (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) 2:6, 7:6(4), 6:4

Бен Шелтон (США, 2) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) 7:6(1), 6:3

• Александр Зверев четвертый раз сыграл против Даниэля Альмайера и третий раз его победил (впервые сыграли друг с другом на грунте). Немецкий теннисист четвертый раз в сезоне дошел до четвертьфинала (третий раз на грунте) и за свой второй полуфинал сыграет против Таллона Грикспора, которого он обыграл в этом году на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс (общий счет их противостояния 6-2 в пользу немецкого теннисиста).

• Бен Шелтон взял реванш у Ботика ван де Зандсхулпа за поражение в квалификации US Open в 2021 году и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира АТР на красном грунте (еще один четвертьфинал на этом покрытии у него был в прошлом году на зеленом грунте в Хьююстоне). Следующий матч Шелтон проведет против итальянца Лучано Дардери.

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