Полуфиналист Australian Open – о работе официального транслятора: “Не думаю, что инцидент, когда высмеяли Джоковича, был единичным случаем”

Американский теннисист Бен Шелтон, после своей победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, высказался о работе официального транслятора турнира



“На этой неделе меня удивило то, как комментаторы (ведущие) относятся к игрокам. Не думаю, что инцидент, когда высмеяли Новака, был единичным случаем. Я заметил, что это происходило и с другими теннисистами, не только с собой.

Например, в одном из матчей Тьена. Когда он победил Медведева, я считаю, что его послематчевое интервью было унизительным и пренебрежительным. То же самое касается некоторых высказываний во время моих послематчевых интервью на корте от разных ведущих. «Гаэль достаточно стар, чтобы быть твоим отцом. Может, он и есть твой отец».

Или сегодня на корте: «Как тебе играть, зная, что никто не будет за тебя болеть?» Возможно, это правда, но такой комментарий от человека, которого я никогда раньше в своей жизни не встречал, – я не думаю, что это проявление уважения. Думаю, ведущие должны помогать нам в том, чтобы наш спорт рос, помогать спортсменам, которые только что выиграли матчи на крупнейших площадках, наслаждаться одними из их самых больших моментов. Мне кажется, что было слишком много негатива. Я считаю, что это то, что нужно изменить”, – сказал Бен Шелтон.

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