Айо Комацу об изменениях в структуре Haas F1

Чуть больше года назад, когда Айо Комацу был назначен руководителем Haas F1, он был настроен довольно пессимистично по поводу перспектив команды в предстоящем сезоне. Он знал, что машина VF-24 не отличается скоростью, но тогда не был готов признать, что поставил перед командой задачу завершить чемпионат на 8-м месте Кубка конструкторов.

В итоге план был перевыполнен, Haas заняла 7-е место в командном зачёте, причём до 6-го ей не хватило совсем немного. В преддверии нового сезона продолжаются важные структурные и организационные перемены, гоночным инженером Оливера Бермана стал Ронан О’Хеар, с Эстебаном Оконом в этом качестве будет работать Лора Мюллер. Кстати, это будет первым случаем в современной Формуле 1, когда роль гоночного инженера доверена женщине.

«Если посмотрите, сколько у нас работает женщин-инженеров, то их число однозначно выросло, – подчёркивает Комацу – Но нас не интересует пол или национальность специалиста – это не играет особой роли. Важно, как человек работает. Как он вписывается в команду? Умеет ли добиваться максимально возможных результатов? И я считаю, что назначение Лоры и Ронана – правильный выбор».

Лора начинала свою карьеру в Формуле 1 именно в Haas, работала инженером симулятора, затем получила повышение, стала одним из специалистов, отвечающих за эффективность машины, а теперь будет работать гоночным инженером Окона.

Поскольку О’Хеару и Мюллер предстоит только осваивать премудрости этой профессии, то помогать им будет опытный Франческо Ненчи, новый главный гоночный инженер команды, ранее работавший в Toyota и Sauber.

«Если говорить об опыте, то его у Ронана и Лоры не так много, – пояснил Комацу. – Но именно поэтому мы должны работать как единая команда. Кроме того, здорово, что у нас теперь есть Франческо, у которого опыт очень богатый, и он займёт должность главного гоночного инженера».

Также в марте к работе в Haas приступит Карина Криделич – она переходит в американскую команду из Racing Bulls и займёт должность главного стратега, к тому же в Haas возвращается Марк Лоу, который теперь станет новым спортивным директором.

«В бригаде, работающей на гонках, происходят очень серьёзные изменения, – признаёт руководитель команды. – Но мне казалось, что в прошлом году именно в этой области прежде всего проявлялись наши слабости. Причём это проявлялось тем сильнее, чем более конкурентоспособной становилась наша машина.

Важен также психологический фактор, правильный настрой. Под конец сезона наша машина была пятой по скорости, но при этом гоночная бригада работала не лучшим образом, и мы теряли слишком много очков. Так что эту область необходимо было усилить».

Мюллер, О’Хеар и Ненчи уже приступили к работе в новых должностях на прошлой неделе на тестах в Хересе, где гонщики команды пилотировали машину 2023 года.

Новая машина впервые выйдет на трассу 16 февраля – это произойдёт в Сильверстоуне.

«Год назад я никому этого не говорил, но сам решил, что прежняя гоночная бригада отработает ещё один сезон, а затем мы произведём изменения. И сейчас настал правильный момент, – добавил Комацу. – Но факт остаётся фактом: из-за этого команде предстоит преодолеть огромные сложности. Главная задача – добиться стабильности.

В прошлом году команда заняла 7-е место, но не думаю, что раньше в истории Haas были сезоны, когда нам удавалось повышать конкурентоспособность по ходу чемпионата. Больше всего очков мы заработали в последнем квартале года, и это обнадёживало. Я хочу, чтобы мы продолжили выступать столь же стабильно.

Но ожидаю, что соперничество станет более острым: Alpine, Williams, Sauber и RB – все они тоже должны прибавить. Ожидаю, что результаты станут плотнее, но пока не знаю, насколько».

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