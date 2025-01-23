Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Именитый промоутер Боб Арум сравнил карьеры Наои Иноуэ и бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо – великий боксер. Но карьера Иноуэ является более легендарной. Японец проходил один дивизион за другим, не проигрывая ни одного боя.

Мэнни был иногда безрассудным, поэтому его нокаутировали в последнем бою. Иноуэ куда более дисциплинированный боксер, хотя также любит рисковать. По техническим навыкам он превосходит Пакьяо», – сказал Арум.

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sport.ua