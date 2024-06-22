Мари Боя одержал первую победу в Формуле 3

Мария Боя выиграл субботнюю гонку Формулы 3 в Барселоне. Для гонщика Campos эта победа стала первой в карьере, к тому же на домашней трассе. Вместе с ним на подиум поднялись Алекс Дюнн и Оливер Гёте.

Субботнее утро встретило участников спринта Формулы 3 солнечной и тёплой погодой. По итогам квалификации с поула должен был стартовать Сами Мегетуниф, однако после сессии стюарды аннулировали лучший круг Себастьяна Монтойи за нарушение границ трассы, и Мегетуниф поднялся на 11-е место, а 12-е, которое гарантировало старт с поула в субботу, занял Сантьяго Рамос.

На старте первая четвёрка сохранила позиции, а к концу первого круга Оливер Гёте обогнал Лоренса ван Хёпена в борьбе за пятое место. Три позиции отыграл Арвид Ландблад, поднявшись на восьмую строчку.

На третьем круге Мегетуниф попытался атаковать Рамоса внутри первого поворота, выехал на траву, потерял контроль над машиной и врезался в лидирующего напарника. Рамос выехал за пределы трассы, смог вернуться, но за счёт разницы в скоростях его обогнал Мари Боя. Мегетуниф остался стоять за пределами трассы, и для эвакуации пришлось выпускать автомобиль безопасности.

Позади в том же первом повороте произошло столкновение между Никитой Бедриным и Каллумом Вуазеном – Бедрин перестарался с атакой соперника. Оба сошли с дистанции.

Для Рамоса последствия оказались серьёзнее, чем потеря лидерства – от удара он получил прокол заднего правого колёса. Сантьяго провёл пит-стоп и продолжил гонку, но только 27-м.

Рестарт был дан на восьмом круге из двадцати одного. Первая пятёрка сохранила позиции, а в борьбе за шестое место Ноэль Леон обогнал Линдблада.

Мария Боя, оказавшись на пустой трассе, сразу показал лучший круг, создавая отрыв от пелотона, но по итогам гонки дополнительный балл за лучший круг получил Леонардо Форнароли и поднялся на второе место в личном зачёте с отставанием в три очка от Габриэле Мини.

К четырнадцатому кругу Линдблад потерял ещё две позиции, пропустив Леонардо Форнароли и Дино Бегановича.

На шестнадцатом круге Алекс Дюнн предпринял попытку атаки на лидирующего Бою в первом повороте, но Мари грамотно оборонялся.

На восемнадцатом круге на выходе из четвёртого поворота Себастьян Монтойя атаковал Мини, между колёсами произошёл контакт, Мини потерял контроль над машиной и вынес соперника в гравий пятого поворота. Для обоих гонка закончилась, на трассу выехал автомобиль безопасности.

Автомобиль безопасности свернул в боксы в самом конце финального круга, и Боя сразу получил отмашку клетчатым флагом. Второе место Алекса Дюнна под вопросом – после финиша стюарды расследуют возможный фальстарт гонщика MP Motorsport.

Результаты готовятся

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