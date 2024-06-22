Миколенко – об игре с Бельгией: Думаю, все будет хорошо и я буду готов

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Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко рассказал о том, как происходит его восстановление.

"Уже сегодня готовился в обойме, и это самое главное для меня. У нас есть четыре дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо и я буду готов.

Могли увидеть меня на поле и сегодня (в матче со Словакией), но меня не выпустили. Как тренерский штаб решит, не от меня все зависит", – сказал защитник.