Миколенко – об игре с Бельгией: Думаю, все будет хорошо и я буду готов

Надеется, что успеет полностью восстановиться до матча 3-го тура
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Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко рассказал о том, как происходит его восстановление.
"Уже сегодня готовился в обойме, и это самое главное для меня. У нас есть четыре дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо и я буду готов.
Могли увидеть меня на поле и сегодня (в матче со Словакией), но меня не выпустили. Как тренерский штаб решит, не от меня все зависит", – сказал защитник.
Напомним, Миколенко получил повреждение ноги в товарищеском матче против сборной Молдовы.