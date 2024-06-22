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Футбол

Миколенко – об игре с Бельгией: Думаю, все будет хорошо и я буду готов

Надеется, что успеет полностью восстановиться до матча 3-го тура

Миколенко – об игре с Бельгией: Думаю, все будет хорошо и я буду готов

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко рассказал о том, как происходит его восстановление.

    "Уже сегодня готовился в обойме, и это самое главное для меня. У нас есть четыре дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо и я буду готов.

    Могли увидеть меня на поле и сегодня (в матче со Словакией), но меня не выпустили. Как тренерский штаб решит, не от меня все зависит", – сказал защитник.

    Напомним, Миколенко получил повреждение ноги в товарищеском матче против сборной Молдовы.

    www.ua-football.com

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