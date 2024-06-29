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Футбол

Сербия рассматривает трех известных итальянцев на должность главного тренера

Руководство белых орлов открыто для существенных изменений

Сербия рассматривает трех известных итальянцев на должность главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

    • После очередной неудачи на крупном турнире местный Футбольный союз решил обратить внимание на свободных именитых иностранцев. В списке претендентов фигурирует три итальянца.

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    • Речь идет о Массимилиано Аллегри, Стефано Пиоли и Маурицио Сарри. Все специалисты покинули свои клубы в ушедшем сезоне. Локальная пресса сообщает, что Драгана Стойковича, возглавляющего коллектив с марта 2021 года, скоро уволят.

    С момента дебюта сборной (2006) "белых орлов" тренировали 14 наставников и только двое были иностранцами.

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