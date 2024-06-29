Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории бокса.

«Если мы говорим о лучшем хевивейтере в истории, то, честно говоря, я должен сказать, что это Ларри Холмс. Я считаю, что Ларри Холмс лучший, потому что он победил всех топовых боксеров в свою эпоху. Когда его побил Майк Тайсон, то его победил молодой боксер, голодный чемпион, после этого Ларри ушел на пенсию.

Этот человек владел всеми основами бокса. У него был отличный удар. Сейчас у него замечательная жизнь, потому что он сделал разумные инвестиции. Поэтому он был лучшим от начала и до конца карьеры», – сказал Мейвезер

Ранее Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности.

sport.ua