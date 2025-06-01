Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис и Александр Усик

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис рассказал, как бы проходил его поединок с действующим чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Я бы пошел вперед на Александра Усика, показал бы ему, кто я есть. Я бы оказывал постоянное давление на него, заставлял бы его двигаться. Всегда нужно идти вперед, а не назад. Усик бы отступал, у него бы не было другого выбора», – сказал Льюис.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua