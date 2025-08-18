Тайсон Ф’ЮРИ: «Этот боксер разнесет Усика, такое ждет и Джошуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри похвалил молодого проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итауму.

«Мое мнение, вы услышите это здесь впервые, но Мозес Итаума разнесет всех стариков в этом дивизионе — Усика, Джошуа, Миллера. Это все большие имена прошлого — исчерпанная сила. Усик также», — отметил Тайсон.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua