Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе – Аджагба

4 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит масштабный вечер бокса.

В поединке главного карда на ринге встретились боксеры супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) – представитель ДР Конго Мартин Баколе (21–2, 16 КО) и нигериец Эфе Аджагба (20–1, 14 КО).

Боксеры решили не форсировать события, поэтому первые раунды потратили на разведку. Оба постоянно фехтовали джебами на дальней дистанции. Баколе действовал первым номером, Аджагба отдал центр ринга и отвечал в контратаках.

В третьем раунде нигериец несколько раз достал соперника опасными боковыми. Мартин разозлился и уже в следующей 3-минтуке инициировал зрелищный размен на ближней дистанции, использовал весь свой арсенал – хуки, джебы и апперкоты. Аджагба пропускал, но пытался переждать атаки за блоком в защите.

Со временем Баколе замедлился из-за усталости – стоит отметить, что накануне боя представитель ДР Конго оказался намного тяжелее (135,8 кг против 108,9 кг). Эфе понимал, что побеждает по очкам на судейских карточках, поэтому делал ставку на количество ударов. Мартин был вынужден брать паузы и не успевал за соперником.

Шикарный восьмой раунд от Баколе. Он обрушился на оппонента с градом ударов, нигерийцу пришлось переждать этот шквал атак в защите. Аджагба продемонстрировал очень солидную стойкость и выносливость, несмотря на то, что считался аутсайдером этого противостояния.

Боксеры не смогли определить более сильного по итогам 12 раундов – судьи зафиксировали ничью решением большинства.

Мартин Баколе (ДР Конго) – Эфе Аджагба (Нигерия) – MD 10 (96–94, 95–95, 95–95)

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе – Аджагба

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе – Аджагба

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе – Аджагба

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе – Аджагба

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе – Аджагба

sport.ua