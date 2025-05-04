Карлос Сайнс: Мы всего три десятых уступили лидерам

В Майами Карлос Сайнс добился своего лучшего результата в квалификации в составе Williams, показав шестое время. Испанский гонщик уступил только соперникам из Red Bull, McLaren и Mercedes, и опередил обоих гонщиков своей бывшей команды Ferrari. После сессии Карлос заявил, что шестое место отражает предел возможностей машины.

Его напарник Алекс Элбон подтвердил скорость Williams на трассе в Майами, показав седьмое время.

Карлос Сайнс (6-й): «Не думаю, что я мог проехать быстрее. Это был мой лучший круг в Williams. Я хорошо провёл квалификации в Бахрейне и Джидде, но, вероятно, именно эта сессия в Майами оказалась лучшей в моём исполнении. Всё свелось к тому, чтобы сложить вместе все составляющие и сделать выводы из полученного опыта. В результате мне всего трёх десятых не хватило до времени поула.

В прошлом мы допускали ошибки – как со стороны команды, так и со стороны гонщиков. Мы говорили, что нужно оставить их в прошлом и перезагрузиться. Как только мы это сделали, то смогли квалифицироваться шестыми. Великолепный результат для команды – у меня очень хорошая стартовая позиция.

С другой стороны, я разочарован, поскольку мы всего три десятых уступили лидерам, но это максимум, на который мы можем рассчитывать в 2025 году. В зависимости от трассы мы продолжим выступать немного лучше или немного хуже, но на данный момент таковы наши позиции».

Алекс Элбон (7-й): «День складывался разочаровывающим. Было сложно готовиться к квалификации сразу после полученного штрафа по итогам действительно сильного выступления в спринте. Ты пытаешься отряхнуться и продолжить, но это сложно. Однако у меня получилось! Я справился с вызовом и доволен седьмым местом. Обе наши машины вышли в финал – отличный результат для команды.

У нас очень высокий темп, что поможет в гонке. Предстоит как следует поработать в воскресенье, но нам просто нужно чисто провести гонку».

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